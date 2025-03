Anthony Martinez, un autre Français attendu en NCAA

Après avoir quitté le club de LyonSO en janvier, Anthony Martinez (1,85 m, 20 ans) devrait continuer son apprentissage en NCAA en 2025-2026.

Alors que la fin de saison bat son plein en NCAA, les directions sportives des programmes universitaires sont sur tous les fronts pour dénicher leurs futurs joueurs. Avec une attractivité en forte hausse depuis l’instauration du NIL (des revenus indirectement alloués aux joueurs), ils se tournent vers l’international et notamment le circuit européen. Productif jusqu’au 7 janvier dans une équipe de la poule haute de Nationale 1 masculine (9,6 points et 2,2 passes décisives en 18 minutes à LyonSO), Anthony Martinez souhaite franchir l’Atlantique afin de poursuivre son apprentissage dans le championnat universitaire.

Formé dans la région bordelaise, où il a grandi, avant de rejoindre le centre de formation de l’Élan béarnais puis celui du Limoges CSP, ce meneur/arrière scoreur s’est fait remarquer en Espoirs Pro B avec Orléans. Membre du cinq de la saison, il a surtout remporté le titre de champion de la division avant de lancer sa carrière professionnelle du côté de LyonSO à l’été 2024.

French guard Anthony Martinez is looking to play college basketball at the D1 level next season he tells @PDTScouting

The 6-1 PG averaged 21 PPG, 4.7 RPG and 4.8 APG In espoirs B last season on 42%

The 20 year old was the leading OTD scorer in the whole field last season… pic.twitter.com/vCYe4hPbdB

— Arman Jovic (@PDTScouting) March 14, 2025