Antoine Wallez, meilleur bilan de NM1 avec Quimper : « Il faut tout faire pour monter »

Arrivé à l’été 2022 à Quimper, après trois saisons à Evreux, Antoine Wallez a d’abord connu la descente du club en NM1 en 2023. Après une saison d’adaptation au troisième niveau nationale, Quimper survole actuellement la première phase de Nationale 1 avec 21 victoires pour seulement 4 défaites, soit 2 victoires de plus que Le Havre (1er de la poule B, qui s’est incliné à Berck ce vendredi).

Auteur d’une excellente saison avec 13,3 points à 59,4% aux tirs et 5,2 rebonds de moyenne, Antoine Wallez a répondu à nos questions sur la saison des Quimpérois.

« Je ne me voyais pas du tout partir du club, comme un mercenaire » Antoine Wallez, après la descente en NM1

Sur sa prolongation à Quimper, après la descente du club de Pro B en NM1

J’avais fait une bonne saison en Pro B mais malheureusement nous étions quand même descendus. C’est vrai que j’avais eu pas mal de contacts pour rester en Pro B mais je ne me voyais pas du tout partir d’un club à la suite d’une descente, comme un mercenaire. Moi, je voulais vraiment rester au club et tout faire pour remonter.

Sur la structuration du club de Quimper

Quimper, c’est un club qui grandi de jour en jour. Déjà en Pro B, c’était un club bien structuré. Même aujourd’hui en NM1, l’organisation équivaut toujours à une top équipe de Pro B : au niveau médical / kiné, au niveau administratif, dans l’encadrement global… J’ai rarement vu ça dans les clubs où je suis passé.

Sur la saison 2023-2024 : 26 victoires et 10 défaites, mais pas de montée en Pro B après une élimination surprise contre Rueil

Personnellement, j’ai eu du mal à trouver mon rythme. La NM1 est vraiment un jeu complétement différent de la Pro B. J’ai aussi eu des soucis avec mon genou, au point de me demander si je pouvais encore jouer en NM1. On avait une bonne équipe, mais c’est très rare de rebondir immédiatement et faire l’ascenseur.

« Monter dès cette année, avec la nouvelle salle qui arrive fin 2025 » Antoine Wallez, sur les objectifs de la saison

Sur sa saison 2024-2025 : 13,3 points, 5,3 rebonds et la meilleure évaluation de l’équipe (14,7)

J’ai passé un cap. Déjà je suis devenu papa au mois de juillet, et depuis je vois tout différemment. C’est une source de motivation énorme, vraiment énorme. Ça a simplement tout changé, dans ma vie de basketteur, dans ma vie d’homme. Au niveau de l’équipe, je me sens très bien. On a des gars incroyables. Tout va bien !

Sur les résultats collectifs de Quimper, 1er au classement toutes poules confondues avec 21 victoires et 4 défaites

Le club avait annoncé dès le mois d’août qu’il voulait remonter en Pro B dès cette année, notamment par rapport à la nouvelle salle qui va arriver fin 2025. Il faut tout faire pour monter car les gens autour nous donnent tout, donc à nous de faire le travail sur le terrain. Pour l’instant, on est premiers mais c’est encore très long. Il y a énormément de matches en NM1.

Sur la densité de l’effectif, avec 8 joueurs à plus de 8 d’évaluation

L’équipe tourne très bien. C’est vrai qu’ici, tout le monde peut mettre 20 points. Le ballon bouge bien, on s’entend bien, les gars sont en confiance. C’est une histoire de cohésion (Quimper est 1er de la division aux passes décisives, NDLR). Le coach (Thibault Wolicki) ? C’est simple, il te laisse libre en attaque, mais par contre il faut te donner à 200% en défense. C’est vraiment la défense notre priorité, et c’est ce qui fait notre réussite.