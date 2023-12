Appel du Limoges CSP auprès de la FFBB : verdict vendredi

Betclic ÉLITE - Alors que le verdict de la Chambre d'appel de la FFBB était attendu ce mercredi dans l'affaire des trois victoires retirées au Limoges CSP, la fédération statuera finalement vendredi.

Alors que le CSP était suspendu au verdict de la chambre d’appel de la FFBB, attendu ce mercredi, le club limougeaud devra finalement attendre deux jours supplémentaires. Journaliste au Populaire du Centre, Matthieu Marot a indiqué que la fédération statuerait finalement vendredi.

Après avoir examiné le dossier du Limoges CSP et avoir entendu ses dirigeants lundi, la Chambre d'appel de la Fédération rendra finalement son verdict vendredi. — Matthieu Marot (@MatthieuMarot7) December 20, 2023

Pour rappel, le Limoges CSP a été sanctionné d’un retrait de trois victoires par la DNCCG pour présentation de comptes non fidèles et sincères (retrouvez notre article détaillé à ce sujet). L’annonce de la FFBB se fait attendre alors qu’une demi-douzaine de clubs attend également la décision finale pour être définitivement fixé sur les scénarios du week-end dans la course à la Leaders Cup.