Après 7 saisons en France, Jamar Diggs continue sa carrière à Chypre

Après avoir passé les sept dernières saisons de sa carrière de joueur en France, Jamar Diggs (1,90 m, 35 ans) va s’installer à Chypre. Le meneur de jeu américain s’est engagé pour deux saisons à l’AEK Larnaca.

Arrivé en 2017 en Pro B avec le statut de MVP en titre du championnat lituanien, Jamar Diggs a tour à tour joué à Nantes, Rouen, Fos Provence, l’Alliance Sport Alsace et encore Fos Provence. Le kid de Minneapolis a souvent su faire gagner ses équipes même si le dernier exercice chez les BYers a été compliqué collectivement parlant avec un maintien arraché en toute fin de saison. Il valait toutefois encore 12,5 points à 41,1% de réussite aux tirs, dont 40,8% à 3-points, 2,7 rebonds et 4,1 passes décisives en 30 minutes en 34 matches de championnat de Pro B.

A Lanarca, Jamar Diggs rejoint une équipe qui a commencé le championnat de Chypre avec 2 victoires en 2 matches. En revanche, les débuts en FIBA Europe Cup sont moins intéressants (1 victoires et 3 défaites). Il sera le coéquipier de Brison Gresham (2,01 m, 26 ans), intérieur de l’ESSM Le Portel en 2023-2024.

The man himself!

After his amazing 7 years journey in France where he led teams to success, @jaydiggs5 signs with AEK Larnaca for 2 seasons.

An elite passer with killer instinct.

A wonderful teammate.

His skills and personality will be highly missed in LNB. pic.twitter.com/fkAquQWKny

— Louis Trohel (@TrohelOCT) November 4, 2024