Après 9 défaites en 10 matchs, les Sharks d’Antibes veulent « rester soudés »

Antibes traverse une période compliquée en championnat de Pro B, avec 9 défaites sur les dix derniers matchs. L’intérieur des Sharks, Abdoulaye Loum, ne cache pas son inquiétude. Après une nouvelle défaite face à Roanne (88-77) lors de la 21e journée, la 4e consécutive, il livre un constat lucide sur les défis auxquels l’équipe antiboise fait face et les clés pour redresser la barre.

Antibes rivalise… mais perd

Face à Roanne, le match a tourné en défaveur d’Antibes sur de petites erreurs. Comme souvent ces derniers temps pour l’équipe de J.D. Jackson, qui a perdu de 4 points ses autres matchs en 2025, contre Champagne Basket et Boulazac. « On rivalise contre les gros et on perd », constate Abdoulaye Loum. « Vendredi [contre Denain], il faudra que ça cesse parce que ça commence à faire beaucoup, et ça joue sur le moral de tout le monde. Vendredi, on veut juste la victoire.«

Au contact quasiment toute la rencontre, nos Sharks cèdent dans les dernières minutes à Roanne. 🔜 Mobilisation générale pour les deux prochains matchs à l’Azurarena, qu’il faudra remporter ✊ 🗓️ 31/01 face à Denain

🗓️ 4/02 face à Fos 🎟️ https://t.co/6nTaaya7Az #GoSharks pic.twitter.com/JUgfWHdZ5L — Antibes Sharks (@AntibesSharks) January 24, 2025

Rester soudés pour “sortir la tête de l’eau »

Après une série impressionnante de huit victoires consécutives au mois d’octobre et début novembre, les Sharks peinent à retrouver leur élan. Les neuf défaites sur les dix derniers matchs plongent l’équipe azuréenne à la 12e place au classement. « C’est compliqué dans les têtes de tout le monde« , confie le poste 4/5, tout en pointant l’importance des deux prochaines rencontres à domicile, contre Denain et Fos-sur-Mer, pour relancer la dynamique.

La gestion du groupe dans ces moments difficiles passe avant tout par l’unité. « Il faut rester soudés et ne pas s’éparpiller en pointant du doigt les fautes de chacun. Une victoire peut nous aider à sortir la tête de l’eau« , insiste-t-il. « Il faut qu’on joue plus collectif, qu’on se fasse des passes et ça va le faire.«

Les Antibes Sharks ont rendez-vous avec eux-mêmes ce vendredi 31 janvier contre Denain. Une victoire pourrait être le déclic tant attendu pour mettre fin à cette spirale négative qui hante les pensionnaires de l’Azur Arena.