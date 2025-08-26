Recherche
À l'étranger

Après deux saisons à la JL Bourg, Maksim Salash va découvrir la Grèce

Joueur de la JL Bourg ces deux dernières saisons, Maksim Salash va découvrir la Grèce. L'ailier-fort s'est engagé avec Maroussi.
00h00
Après deux saisons à la JL Bourg, Maksim Salash va découvrir la Grèce

Maksim Salash sort de deux belles saisons à la JL Bourg.

Crédit photo : Julie Dumélié

Discret mais non moins efficace acteur de la JL Bourg au cours des deux dernières années, Maksim Salash va poursuivre sa carrière en Grèce. L’ailier-fort biélorusse a signé un contrat de deux saisons avec le Maroussi BC.

 

Régularité : maître-mot de Salash à la JL Bourg

Signé à l’été 2023 pour prendre la relève de Pierre Pelos parti à la découverte de sa première expérience à l’étranger (Gran Canaria), Maksim Salash (2,06 m, 29 ans) a répondu aux attentes de la JL Bourg. En termes de régularité, difficile de faire beaucoup mieux que le passage du Biélorusse à Ékinox. Pour sa découverte de la Betclic ELITE, le natif de Minsk a tourné autour des 10 points et un peu moins de 4 rebonds en une vingtaine de minutes de jeu en moyenne.

Finaliste de l’EuroCup en 2024, Maksim Salash n’a cependant pas pu agrandir son armoire à trophées dans l’Ain, lui qui avait pourtant pris l’habitude d’accumuler des titres depuis 2018, avec notamment le doublé BCL – Coupe du Monde des clubs en 2021 avec Burgos.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Maksim Salash.jpg
Maksim SALASH
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 206 cm
Âge: 29 ans (06/05/1996)

Nationalités:

logo bie.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
10,5
#53
REB
3,5
#74
PD
0,9
#152

Habitué aux championnats des pays de l’Est (VTB League, Biélorussie, Estonie, Pologne) ainsi qu’à l’Espagne depuis le début de sa carrière, Maksim Salash va découvrir un nouveau pays, la Grèce, après son passage en France. À Maroussi, qui sort d’une dernière saison difficile en GBL, il retrouvera un ancien de la JL Bourg, JaCorey Williams, ou encore l’ex-Limougeaud et Choletais London Perrantes.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
