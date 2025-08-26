Après deux saisons à la JL Bourg, Maksim Salash va découvrir la Grèce

Discret mais non moins efficace acteur de la JL Bourg au cours des deux dernières années, Maksim Salash va poursuivre sa carrière en Grèce. L’ailier-fort biélorusse a signé un contrat de deux saisons avec le Maroussi BC.

Régularité : maître-mot de Salash à la JL Bourg

Signé à l’été 2023 pour prendre la relève de Pierre Pelos parti à la découverte de sa première expérience à l’étranger (Gran Canaria), Maksim Salash (2,06 m, 29 ans) a répondu aux attentes de la JL Bourg. En termes de régularité, difficile de faire beaucoup mieux que le passage du Biélorusse à Ékinox. Pour sa découverte de la Betclic ELITE, le natif de Minsk a tourné autour des 10 points et un peu moins de 4 rebonds en une vingtaine de minutes de jeu en moyenne.

Finaliste de l’EuroCup en 2024, Maksim Salash n’a cependant pas pu agrandir son armoire à trophées dans l’Ain, lui qui avait pourtant pris l’habitude d’accumuler des titres depuis 2018, avec notamment le doublé BCL – Coupe du Monde des clubs en 2021 avec Burgos.

PROFIL JOUEUR Maksim SALASH Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 206 cm Âge: 29 ans (06/05/1996) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 10,5 #53 REB 3,5 #74 PD 0,9 #152

Habitué aux championnats des pays de l’Est (VTB League, Biélorussie, Estonie, Pologne) ainsi qu’à l’Espagne depuis le début de sa carrière, Maksim Salash va découvrir un nouveau pays, la Grèce, après son passage en France. À Maroussi, qui sort d’une dernière saison difficile en GBL, il retrouvera un ancien de la JL Bourg, JaCorey Williams, ou encore l’ex-Limougeaud et Choletais London Perrantes.