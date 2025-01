Après Malonga et Diaby, une nouvelle intérieure élue MVP du mois : Luisa Geiselsöder

Après Dominique Malonga et Kariata Diaby élues élue respectivement MVP de La Boulangère Wonderligue pour les mois de septembre-octobre et de novembre de cette saison 2024-2025, c’est la joueuse de Basket Landes Luisa Geiselsöder qui reçoit cette distinction pour le mois de décembre. Elle était en concurrence avec Esmery Martinez (Flammes Carolo), Kariata Diaby (Bourges) et Murjanatu Musa (Tarbes).

Pour sa 2e saison dans les Landes et après le départ d’Alexis Peterson, Luisa Geiselsoder (1,92 m, 24 ans) s’est un peu plus affirmée comme la chef de file offensive de Basket Landes (12,4 points et 8,4 rebonds de moyenne à 47% aux tirs en 27 minutes de moyenne en LBWL). L’ancienne joueuse de Landerneau et de La Roche Vendée est la 6e meilleure joueuse de la ligue à l’évaluation, avec un score de 18 en moyenne.