Après Nancy, Saint-Quentin veut réaliser « un second coup d’éclat » à Dijon

Des quatre équipes qualifiées pour le premier play-in de l’histoire de la Betclic ELITE, Saint-Quentin est peut-être celle qui partait le moins favorite pour s’en extraire. D’abord par sa délicate position, l’obligeant à gagner deux matchs consécutifs à l’extérieur. Puis, aussi, par la dernière dynamique qui a conduit le SQBB à hériter de la 10e place : une difficile fin de saison, avec trois victoires en onze matchs depuis le mois de mars. Mais après une première victoire à Nancy mardi 20 main, les Axonais peuvent encore croire aux playoffs et rejoindre l’Élan Chalon parmi les huit dernières équipes des phases finales.

Au meilleur des moments, pour un match couperet, Saint-Quentin a réussi à sortir l’une de ses prestations les plus accomplies des dernières semaines. « On a fait un match de qualité », estimait son entraîneur Julien Mahé. Avec un cinq majeur à l’accent défensif (Boucaud – Kirkwood – Oniangue – Pfister – Olejniczak), le SQBB a pris le meilleur départ à Nancy, prenant ensuite le large en seconde période (jusqu’à +19) avant de finalement résister au retour du SLUC en fin de match (81-88). Jerome Robinson a été déterminant en ce sens en inscrivant 17 de ses 21 points du soir en seconde période, lui dont le papa a porté le maillot nancéien à la fin des années 90. « Je suis content qu’on le retrouve un peu« , soulignait le technicien picard.

Une belle résilience pour une équipe pourtant en cruel manque de confiance sur cet fin d’exercice de Betclic ELITE, qui a alterné le chaud et le froid cette saison, capable de battre deux fois Paris mais également de perdre 8 de ses 10 derniers matchs. Être là où on ne l’attend pas est cependant une marque de fabrique du SQBB depuis son retour dans l’élite en 2023, lui qui a déjà pu s’offrir la brochette Paris – ASVEL – Monaco.

Pour le Saint-Quentin version 2024-2025, aussi talentueux qu’inconstant, c’est cependant peut-être le plus dur qui arrive : confirmer. Au coeur en plus d’un dense calendrier, puisqu’après avoir terminé la saison régulière à Limoges, puis enchaîner sur un déplacement à Nancy, les Axonais vont vivre un 3e voyage à sept jours, à Dijon.

« On n’a rien à perdre, on est outsider », confirme Julien Mahé. « C’est quelque chose qui nous a bien réussi aussi en BCL qu’en Leaders Cup. J’aimerai qu’on soit capable de réaliser le 2e coup d’éclat. Notre saison a été faite de très hauts et de très bas. »