Après quatre années en France, David Skara rentre en Croatie

Au Champagne Basket depuis deux saisons où il se sera montré très performant (14,5 puis 14,1 d’évaluation), David Skara (2,02 m, 29 ans) rentre en Croatie, son pays d’origine. En effet, le natif de Zadar s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec Split, finaliste des play-offs après avoir terminé 2e du championnat.

Là-bas, il retrouvera deux anciens pensionnaires de Pro B, Antonio Jordano (ex-Chalon), signé lui aussi deux ans, et Kresimir Ljubicic (ex-Saint-Quentin), prolongé une année supplémentaire.

David Škara, 29-godišnji krilni centar visok 203 centimetra novi je igrač Splita, potpisao je dvogodišnji ugovor. Ugovor na još jednu sezona sa "Žutima" produžio je centar Krešo Ljubičić. Više na https://t.co/Yn7WwcJHsG pic.twitter.com/1c4y9GxqLG — KK Split (@kksplit_) June 11, 2024

Joueur productif et précieux en Pro B

Formé à Zadar en équipe jeunes, il s’était envolé pour les États-Unis ensuite, poursuivant sa formation entre les Universités de Valparaiso (2014-2016) et Clemson (2017-2019). Débutant sa carrière à Huesca (LEB Oro, la 2e division espagnole), il a rejoint la France qu’il n’a plus quitté depuis 2020. Déniché par Rémy Valin à Denain, il s’était montré productif (12,8 points et 5,1 rebonds en 29 minutes de jeu) au sein d’une équipe performante.

L’ancien médaillé de bronze des championnats du monde U17 (2012) avait fait le court déménagement chez le voisin portelois, découvrant alors la Betclic ELITE. En manque de temps de jeu et de confiance (12 minutes en 10 matchs), Skara était redescendu en Pro B, se relançant idéalement à Nancy où il fût sacré champion de France (12 d’évaluation en 25 minutes). Le poste 4 avait ensuite rejoint les rangs de la formation marnaise.