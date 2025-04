Après quatre mois d’arrêt, Yves Pons a repris avec Gérone

Plus de quatre long mois que l’on avait plus vu Yves Pons sur les parquets de Liga Endesa avec Gérone. Blessé à la cheville gauche en novembre dernier, l’athlétique intérieur a fait son retour avec le club de Catalogne à l’occasion de ce premier week-end d’avril. Il n’a cependant pas permis à son équipe de s’imposer à Baskonia (92-76).

Pour sa reprise avec la compétition, Yves Pons (1,97 m, 25 ans) a joué une dizaine de minutes, pour un apport de 3 points à 1/2 aux tirs et 3 rebonds dont 1 offensif. Après un premier quart-temps raté (22-11), Gérone n’a fait que courir au score dans le Pays Basque, en étant mené jusqu’à 20 points dans le 2e quart-temps et également au début du dernier. Également utilisé en sortie de banc, Timothé Luwawu-Cabarrot a joué une petite quinzaine de minutes, pour 8 points (3/5), 3 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions.

Alors que Baskonia (9e) tente toujours de remonter dans le top 8 pour se qualifier en playoffs, Gérone reste à la lutte pour le maintien en Liga Endesa. Mais Yves Pons et ses partenaires, première équipe non-relégable, ont une certaine marge (au moins 3 victoires d’avance) sur le Grenade du duo Noua-Rousselle, ainsi que sur La Corogne et Thomas Heurtel.