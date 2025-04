Après son « accident » au Portel, Cholet veut repartir de plus bel

Cholet Basket a été surpris par Le Portel dans l’emballage final de la saison régulière. En clôture de la 27e journée, CB a été battu au terme d’une rencontre serrée par l’actuel barragiste (87-80). En fin de match, le club des Mauges a été débordé par une équipe stelliste qui a enfin réussi à bien gérer les dernières minutes, contrairement à ses dernières sorties contre l’ASVEL et Nancy.

Sur cette fin de saison régulière, Cholet a un rythme moins élevé (3 victoires sur les six derniers matchs) qu’en début de saison, quand il caracolait en tête de Betclic ELITE. Avec notamment davantage de difficulté à l’extérieur, ce qui s’est encore vu au Chaudron dimanche 27 avril.

« On a eu cette capacité de rebondir toute la saison »

Pour autant, Cholet Basket ne veut pas s’alarmer. Fabrice Lefrançois est confiant sur la capacité de rebond sur son équipe, comme il l’expliquait à Ouest-France et au Courrier de l’Ouest. « On a eu cette capacité de rebondir toute la saison et de s’alimenter de nos échecs. On va s’alimenter de ce match pour repartir de plus bel », indiquait le technicien.

L’ailier Mohamed Diawara, candidat à la Draft NBA 2025, est dans le même état d’esprit que son entraîneur, privilégiant un « accident de parcours » sur la Côte d’Opale.

« Ce n’est pas une défaite qui va nous atteindre pour la suite et changer notre mentalité. On sait qu’on peut aller plus haut. » Mohamed Diawara

Cholet Basket aura l’occasion de se relancer dans un match de prestige dimanche 4 mai, avec la réception de l’ASVEL. CB enchaînera avec un nouvel accueil, celui de Nancy, ainsi qu’un dernier déplacement chez la JL Bourg. Encore en course pour la première place avant ce dimanche 27 avril, le club des Mauges a certainement perdu toute illusion de terminer plus haut que la 4e place (2 victoires de retard sur la tête) et va se concentrer sur le fait de sécuriser l’avantage du terrain au 1er tour des playoffs. Bastien Vautier pourrait aider à cela, le pivot étant actuellement en rééducation, avec un retour programmé potentiellement pour les derniers matchs de saison régulière.