Après trois mois de convalescence, Marine Johannès de retour avec Mersin

Marine Johannès va bientôt enfiler de nouveau le maillot de Mersin en compétition officielle. Trois mois après une grosse blessure à la cheville, la Française a fait son retour à l’entraînement avec le club turc.

🫶 İt’s nice to see her again with us! 🔙#WeAreÇBK #YourCityYourTeam #EuroLeagueWomen pic.twitter.com/rHP1Cx50kK

— ÇİMSA ÇBK Mersin (@CBKMersin) February 10, 2025