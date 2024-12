Après un MVP du mois en championnat, Dominique Malonga en décroche un en EuroCup

Dominique Malonga collectionne les MVP du mois en ce début de saison 2024-2025. Après avoir décroché celui du mois d’octobre en La Boulangère Wonderligue, la joueuse de l’ASVEL féminin, a également été honoré en EuroCup, avec la distinction du mois de novembre.

Il faut dire que l’internationale française a grandement contribué au 1er tour victorieux de son équipe. Invaincue à l’issue de cette première phase de la compétition, l’ASVEL féminin a pu compter sur une Dominique MalongamalongDominique Malonga (1,97 m, 19 ans) dominante, en double-double de moyenne sur le mois de novembre (22 points et 11,5 rebonds pour 27 d’évaluation). Sur l’ensemble de la compétition, la native de Yaoundé est la 8e meilleure marqueuse de la compétition (19,7 points par match). Désormais, place aux phases finales pour l’ASVEL féminin et Dominique Malonga en EuroCup, avec un 1/16e de finale à jouer contre les Lituaniennes de Kibirkstis Vilnius dans un format aller-retour.

⭐ Dominique Malonga owned November ⭐

️

The @ASVEL_Feminin's rising star claimed the 'MVP of the Month' honors by averaging a convincing double-double 🔥

#EuroCupWomen

— EuroCup Women (@EuroCupWomen) December 3, 2024