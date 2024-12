Le plaidoyer de Yoann Cabioc’h pour Dominique Malonga et la WNBA : « C’est une n°1 de Draft »

Dominique Malonga sera l’une des attractions de la prochaine draft WNBA. La joueuse de l’ASVEL féminin est attendue dans les hautes sphères de la cuvée 2025. Mais pur le moment, la native de Yaoundé n’est pas inclue plus haut que le top 5 des différentes mocks draft : 5e chez Bleacher Report, 7e chez Sports Illustrated, également chez ESPN.

« Elle dominerait largement la NCAA »

Une évaluation de la part des suiveurs des prospects aux États-Unis avec laquelle son entraîneur Yoann Cabioc’h est en désaccord total. Le technicien estime que sa joueuse manque de considération outre-Atlantique, notamment parce qu’elle est Française et n’évolue pas dans le giron universitaire américain.

« Dominique est une joueuse exceptionnelle et j’aimerais que ESPN commence à la respecter en la mettant numéro 1 de la mock Draft », explique Yoann Cabioc’h, dans des propos rapportés par Le Progrès. « Cela devient un sketch en fait. Si on la mettait à 19 ans en tant qu’année sophomore, 2e année en NCAA, elle dominerait largement la NCAA et il n’y aurait pas de débat. Il est temps que tout le monde ouvre les yeux. Dominique est une n°1 de Draft. »

Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) voit pourtant sa cote de popularité et sa médiatisation augmenter ces dernières semaines. Au delà de son très bon niveau de jeu pour sa première saison à l’ASVEL féminin (3e meilleure évaluation et 5e meilleure marqueuse de La Boulangère Wonderligue), l’international française s’est distinguée par ses dunks en match officiel. En attendant, le consensus pour le choix n°1 de la Draft WNBA 2025 se fait autour de Paige Bueckers. La native d’Edina (Minnesota) est une star depuis ses années lycées et la meilleure joueuse de l’université d’UConn. A l’image de Caitlin Clark, l’arrière pourrait rapporter très gros à sa future franchise WNBA. Après le tirage de la lottery effectué, c’est la franchise des Dallas Wings, celle de la Française Lou-Lopez Sénéchal, qui possède le first pick.