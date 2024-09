Quelques unes des joueuses du groupe JO 3×3 n’ont pas encore retrouvé de club en 5×5 pour la saison 2024-2025, comme Marie-Eve Paget. Une liste dont vient de sortir Ève Wembanyama, nouvelle joueuse de l’USO Mondeville. Le club normand a annoncé ce mercredi 18 septembre la signature de la grande soeur de Victor.

« Un pari » pour Mondeville

« Un pari » que l’entraîneur mondevillois Morgan Debrosse a eu envie de faire, comme il le confie à Ouest-France. En effet, Ève Wembanyama n’a plus foulé les parquets de 5×5 depuis un an. Après une saison 2022-2023 disputée Monaco, l’ailière avait décidé de se consacrer pleinement à la discipline du 3×3, en vue des Jeux olympiques de Paris 2024. Dans la dernière présélection de six joueuses, la native du Chesnay n’a finalement pas passé le cap final. Ève Wembanyama s’est rattrapée pendant l’été en participant notamment au Mondial U23 3×3, terminée à la 8e place avec l’équipe de France début septembre.

À 22 ans, Ève Wembanyama vient à Mondeville pour remplacer numériquement Houlfat Mahouchiza, recrue de l’été de l’USOM. L’ancien joueuse de l’ASVEL Féminin et de Calais va désormais devoir mettre de côté ses habitudes prises sur le demi-terrain. Le retour d’Ève Wembanyama pourrait en tout cas susciter un engouement en LF2, au moins pour le nom…