Après une longue attente, Dominique Diomandé rejoint enfin les Washington Huskies

Sa signature était annoncée début juillet, mais ne se concrétise finalement que cinq mois plus tard. Dominique Diomandé (2,01 m, 19 ans) est officiellement un joueur des Washington Huskies, université basée à Seattle dans le coin nord-ouest des États-Unis. Une ville qui a notamment vu passer Mickaël Gelabale et Johan Petro, à l’époque des Seattle SuperSonics en NBA. Les Huskies sont sur un début de saison à 8 victoires pour 3 défaites, mais ont perdu leurs deux premiers matchs de la conférence Big Ten. Ces derniers ne sont plus allés à la March Madness depuis cinq ans. Mais ils ont pourtant envoyé de nombreux joueurs en NBA, dont quatre actuels (Dejounte Murray, Jaden McDaniels, Isaiah Stewart, Matisse Thybulle).

De Blois à Seattle

Dominique Diomandé a pour objectif de s’ajouter à cette liste, lui qui rêve de NBA. Membre de la génération 2005, le franco-ivoirien a fait ses dernières années au centre de formation de l’ADA Blois. Il a notamment dépassé les 16 points de moyenne en Espoirs et joué ses premiers matchs professionnels en 2023/24. Alors que le club de Pro B l’attendait en cette saison 2024/25, il avait annoncé son choix de partir aux États-Unis.

Finalement, des problèmes scolaires et d’éligibilité l’ont empêché de prendre part au début de saison. Après avoir pris des cours en ligne ces derniers mois, sa signature a finalement été annoncée. « J’espère que vous êtes prêts pour mon petit frère » a commenté Armel Traoré, qui le mentorait du côté de Blois. « J’ai vraiment hâte de jouer au basket. Le dernier match que j’ai joué était contre Monaco en mai, il y a six mois. J’ai juste envie de jouer, de voir mes coéquipiers et mes coachs » expliquait le principal intéressé dans une interview à Pro Insight en novembre. Cependant, l’ailier longiligne, fort défenseur, ne devrait être éligible qu’en janvier.

« On est vraiment heureux de souhaiter la bienvenue à Dom dans la famille Husky et l’université de Washington. Il a travaillé très dur pour remplir les conditions internationales et académiques d’admission. » Le coach Danny Sprinkle à propos de Diomandé