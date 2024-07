Dominique Diomandé futur joueur des Washington Huskies

Dominique Diomandé (1,97 m, 19 ans) va continuer son parcours en NCAA. Il devrait rejoindre les Huskies de Washington selon Jon Chepkevich.

Dominique Diomande has committed to the Washington Huskies in the class of 2024, I’m told.

The long, athletic 6’7” Ivorian-French wing is coming off a breakout Espoirs season for Blois, averaging 15.7 PTS, 5.9 REB, 1.9 AST, 1.8 STL w/ a 60.1 TS%.

On a sharp upward trajectory. pic.twitter.com/JCxuUtxz3o

— Jon Chepkevich (@JonChep) July 3, 2024