Noah Bolanga voit son inéligibilité en NCAA être levée, Dominique Diomandé dans l’attente

À 21 ans, le temps est compté pour Noah Bolanga. Cela tombe bien, l’ancien joueur d’Orléans n’aura pas à patienter une saison avant de pouvoir jouer en NCAA. Inéligible au moment de sa signature avec l’université de Saint-Bonaventure du fait de son statut de professionnel à l’OLB, sa fac a finalement obtenu une dérogation pour pouvoir le faire jouer dès la saison 2024-2025.

Peut-être que la venue d’Adrian Wojnarowski, ancien insider vedette d’ESPN et tout récemment nommé manager général de l’équipe de basket de Saint-Bonaventure, a aidé pour faire passer la demande d’éligibilité auprès des instances de la NCAA. Quoi qu’il en soit, Noah Bolanga (2,03 m, 21 ans) va pouvoir débuter son aventure avec l’université de New York dès le mois de novembre. Le prospect disposera de deux saisons pour se développer outre-Atlantique et pourquoi pas faire grimper sa cote en vue d’une Draft NBA.