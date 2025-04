Après une saison réussie en Overtime Elite, Thomas Bassong s’engage avec Florida State

C’était une surprise le soir de la Draft de l’Overtime Élite en septembre 2024. Repêché en tant que non-drafté par l’équipe JellyFam, Thomas Bassong (2,00 m, 18 ans) a donné raison à cette dernière. Alors qu’il ne faisait pas partie des prospects les plus cotés à l’époque, sa grosse saison du côté de la ligue américaine a changé les choses. 15,6 points à 48,2% aux tirs (dont 34,8% à 3-points), 7,7 rebonds, 1,6 passe décisive, 1,2 interception et 1,1 contre en 28 minutes de moyenne. Voilà la ligne statistique de l’ancien gravelinois, qui fait partie des joueurs les plus complets de l’Overtime Élite. Et de loin le meilleur français, devant les draftés Diamant Blazi (2,02 m, 19 ans) et Hugo Facorat (2,10 m, 17 ans).

C’est donc logiquement que le prospect de la génération 2006 a attiré les recruteurs de NCAA. Et après avoir visité plusieurs universités, il a annoncé s’être engagé avec Florida State. « J’ai une bonne impression sur tout le coaching staff. Ce sont des winners, ils veulent tous gagner. Les joueurs de Florida State qui sont en NBA aujourd’hui [Scottie Barnes, Jonathan Isaac, Devin Vassell, Patrick Williams, ndlr] ont un profil un peu similaire au mien, donc c’était une évidence » a-t-il exprimé auprès de Noles247 l’arrière fort défenseur. L’université floridienne a été éliminée au premier tour du tournoi ACC cette saison, et n’a plus participé à la March Madness depuis 2021.

Quant à Bassong, il a donc définitivement pris un virage américain, lui qui était passé par Levallois, Gravelines-Dunkerque, puis les U18 du Zalgiris Kaunas avant de rejoindre l’Overtime Élite. Son objectif assumé est clairement de rejoindre la NBA. Il pourrait aussi faire partie de la sélection U19 pour la Coupe du monde à Lausanne cet été, même s’il n’a jamais participé à une compétition internationale avec les équipes de France jeunes.

Here’s an even crazier stat. Florida State’s newest HS Signee Thomas Bassong, a 6’7” guard, has a 7’3” (🤯) wingspan. He will enroll after representing France in the U-19 World Cup in late June.

Averaged 15.6 points, 7.7 rebounds, and 2.3 stocks per game in Overtime Elite. https://t.co/yoPlJDnuxu pic.twitter.com/TsQg7TgkKE

— Clay Fink (@clay_fink) April 6, 2025