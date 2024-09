Après une (très) courte pige en Belgique, Hans Vanwijn retourne en Israël

Hans Vanwijn va évoluer en Israël, à l’Hapoël Gilboa Galil, dans les prochaines semaines. L’ailier-fort va ainsi retrouver un championnat qu’il a connu pour la première fois de sa carrière la saison dernière. Début septembre, Hans Van Wijn avait effectué une (très) courte pige (20 jours) à Malines, en Belgique.

À Hapoël Gilboa Galil, Hans Vanwijn va pallier l’absence temporaire de l’ex-Choletais et Portelois Emmanuel Nzekwesi. Lors du dernier exercice, Hans Vanwijn (2,07 m, 29 ans) avait déjà retrouvé un point de chute à l’Hapoël Holon, après une expérience de courte durée au BCM Gravelines-Dunkerque. Auteur d’un début de saison très décevant dans le Nord (4,7 points et 3,2 rebonds en 21 minutes de jeu sur 9 matchs), le Belge avait su bien rebondir dans une équipe de BCL, en remplacement du Français Amine Noua. Avec l’Hapoël Holon, l’ancien joueur de Dijon et Nanterre a retrouvé des standards statistiques davantage conformes à son réel niveau (6,4 points et 4,4 rebonds en Winner League / 7,5 points et 4,6 rebonds en Ligue des Champions).