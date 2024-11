Armel Traoré a joué son premier match NBA !

Ça y est, Armel Traoré (2,05 m, 21 ans) est officiellement devenu un joueur NBA ! Signataire d’un two-way contract avec les Lakers, le Français a vécu sa grande première sur le parquet des New Orleans Pelicans (victoire 104-99).

Avec, excusez du peu, l’honneur d’entrer en jeu aux côtés de la légende LeBron James, dès le premier quart-temps… En tout, l’ancien joueur de Monaco, Évreux, Boulogne-Levallois et Blois aura disputé 4 minutes et 28 secondes : le temps de balancer un airball à 3-points, malheureusement, mais aussi de capter un rebond. Une façon, tout de même, d’être récompensé pour son engagement constant à l’entraînement. « On sait qu’Armel donne toujours tout », applaudissait son coach, J.J. Redick, plus tôt dans la semaine. « Il donne 150% en terme d’intensité. Si on en a besoin, on fera appel à lui. Il représente une assurance en cas de problème. Avec deux intérieurs en moins, j’ai le sentiment qu’il doit être nous. » Réquisitionné par les Lakers, il n’a pu disputer qu’un seul match en G-League (10 points et 11 rebonds).