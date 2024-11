Un double-double pour le premier match d’Armel Traoré en G-League

Signé en two-way contract par Los Angeles, Armel Traoré (2,05 m, 21 ans) n’a toujours pas eu la chance de disputer le moindre match NBA avec les Lakers. Mais l’ancien ailier de Monaco, Évreux, Boulogne-Levallois et Blois a signé ses débuts en G-League la nuit dernière avec South Bay.

Des premiers pas réussis, à l’image de Killian Hayes la veille, puisque le grand frère de Nolan Traoré a compilé 10 points à 3/6, 11 rebonds, 4 interceptions, 1 contre et 1 passe décisive en sortie de banc contre les Salt Lake City Stars (23 minutes lors d’une victoire 110-96). Il évoluait sous les yeux d’Anthony Davis et LeBron James, puisque c’est son coéquipier, Bronny, fils du King, qui aimantait toute l’attention médiatique. Sans qu’il ne connaisse une réussite démesurée (6 points à 2/9 et 5 balles perdues)…

Great first team W

Onto the next one 🙏🏽

And congrats coach Zach for your first win as a head coach !#LakeShow💛💜 #AlHamdoulilah https://t.co/CvdelZxOJp

— Armel Traoré (@Armel_Traor35) November 10, 2024