Armel Traoré défait pour sa première avec Manresa par l’Unicaja Malaga

Armel Traoré et Manresa n’ont pas eu le déplacement le plus facile, loin de là, pour démarrer victorieusement leur collaboration. En déplacement chez le récent vainqueur de la Copa Del Rey, l’Unicaja Malaga, l’ex-joueur des Los Angeles Lakers et son nouveau partenaire Bodian Massa n’ont pas démérité avec leur équipe, pour un résultat vain au final (105-97).

Malaga fait la différence sur la fin

Après un début de match difficile, l’Unicaja a su réagir pour finalement l’emporter face à BAXI Manresa. Les visiteurs avaient même l’avantage à la mi-temps (49-56). Cependant, l’Unicaja est revenu dans le match, notamment grâce à un bon Kameron Taylor (20 points, 12 rebonds et 7 passes décisives. Tout s’est finalement joué dans les cinq dernières minutes, où le dauphin du Real Madrid au classement a terminé sur un 20-13 pour conserver sa place sur le podium de Liga Endesa.

Trois Français titulaires au coup d’envoi

Cette rencontre entre l’Unicaja Malaga et Manresa avec en tout cas un fort accent français, avec 3 tricolores titulaires à l’entre-deux. Killian Tillie n’a cependant joué que 7 minutes en première période pour un tir à 3-points marqué et 2 rebonds pris, avant de ne plus apparaître dans le second acte. Associés, Armel Traoré et Bodian Massa ont joué une vingtaine de minutes. Pour son premier match depuis début février, l’ancien Blésois a terminé la partie avec 8 points à 3/7 aux tirs dont 1/3 à 3-points, 2 rebonds, 1 interception et 1 contre. Au sortir de sa 2e expérience en Bleu, l’ex-joueur de la JL Bourg termine proche du double-double, avec 9 points et 10 rebonds