Arrêté début novembre, Edwin Jackson est sur le retour à l’ASVEL

Absent depuis début novembre, Edwin Jackson s’apprête à retrouver la compétition avec l’ASVEL. Blessé à l’ischio-jambier depuis début novembre, le shooteur fait parti du groupe villeurbannais pour le déplacement à Nancy, choc de cette 11e journée de Betclic ELITE ce dimanche 15 décembre (19h).

La présence d’Edwin Jackson (1,90 m, 35 ans) sur le parquet de Gentilly n’est toutefois pas assurée. Le shooteur est dans le groupe mais a été préservé toute la semaine rapporte Le Progrès. Son renfort ne serait cependant pas de trop pour le club rhodanien, qui va devoir enchaîner 48 heures après avoir mis fin aux 10 victoires de rang du Paris Basketball en EuroLeague. Sur les six premiers matchs de Betclic ELITE, Edwin Jackson tournait à 11,2 points à 52,5% aux tirs dont 44% à 3-points en 6 matchs de Betclic ELITE.

