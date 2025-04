Artémis Spanou va quitter Bourges après la finale de Coupe de France

Après deux saisons dans le Cher, Artémis Spanou va quitter Bourges à l’issue de la finale de la Coupe de France ce samedi 26 avril. La capitaine du Tango a annoncé la nouvelle au Berry Républicain.

Arrivée à l’été 2023, Artémis Spanou aura donc passé deux saisons au Tango Bourges Basket. L’intérieure grecque aura à coeur, avec ses coéquipières, de terminer cette aventure de la meilleure manière possible contre Charleville-Mézières en finale de la Coupe de France. Une équipe que Bourges aurait aimé affronter également en Boulangère Wonderligue, si le Tango n’était pas tombé une nouvelle fois dans le piège de Tarbes en quarts de finale des playoffs.

Fin d’épopée avec le Tango sur un doublé en Coupe de France ?

En cette saison 2024-2025, Artémis Spanou a affiché des des moyennes de 9,1 points, 4,6 rebonds et 1,5 passes décisives en LFB, une production légèrement en baisse par rapport à l’exercice précédent (10,2 points, 5,4 rebonds et 2,1 passes décisives en moyenne). La joueuse de 32 ans a également connu des playoffs compliqués, avec des moyennes de 4 points, 3,5 rebonds et 1,5 passe décisive en 24 minutes de jeu sur la double confrontation contre les 8e du championnat. La native de Rhodes a cependant pu regoûter à l’EuroLeague cette saison, avec une présence au Final Six à l’arrivée.

Déjà victorieuse de la Coupe nationale la saison dernière, Artèmis Spanou compte bien terminer son aventure à Bourges sur un doublé, à défaut d’avoir pu s’offrir un titre de championne de France en Boulangère Wonderligue.