D’abord annoncé du côté des Lakers avant d’être évoqué pour succéder à J.B. Bickerstaff aux Cavs puis à Monty Williams aux Pistons, Kenny Atkinson est enfin fixé sur son avenir. L’ancien joueur de l’Hermine de Nantes ou de l’ALM Évreux prendra les rennes de Cleveland dès la saison prochaine après 3 années passées sur le banc des Warriors. La nouvelle a été annoncée conjointement par ESPN et The Athletic. Il a notamment été préféré à James Borrego pour prendre les commandes de Cleveland.

Kenny Atkinson, passé aussi par les Knicks, les Hawks et les Clippers dans un rôle d’assistant, retrouve un poste d’entraîneur en chef pour la première fois depuis son départ de Brooklyn en 2020. Le natif de l’état de New York avait réalisé de belles saisons aux Nets eu égard aux effectifs mis à sa disposition. Désormais, il devra permettre à la franchise de l’Ohio, défaite en demi-finale des playoffs cette année après une sortie au 1er tour en 2023, de franchir un nouveau cap.

L’assistant de Vincent Collet en équipe de France, en pleine préparation pour les Jeux de Paris 2024, aura donc un été très chargé.

Sources: The Cleveland Cavaliers are hiring Warriors assistant Kenny Atkinson as the franchise's new head coach. pic.twitter.com/ddWGgkdMtr

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2024