ASVEL : Edwin Jackson touché à son tour

Edwin Jackson (1,90 m, 35 ans) est venu s’ajouter à la liste des blessés au sein de l’effectif de l’ASVEL, ce vendredi contre le Bayern Munich en EuroLeague (71-84). L’arrière shooteur du club rhodanien n’a pu jouer que 11 minutes 47, la faute à une blessure survenue à l’orée de la dernière minute de la première mi-temps. Sur un sprint en contre-attaque, l’ancien joueur de Nanterre s’est soudainement tenu la cuisse gauche, laissant suggérer une blessure musculaire.

Alors que Paris Lee (1,83 m, 29 ans) a toujours le pied dans une botte, que Joffrey Lauvergne (2,11 m, 33 ans) s’est échauffé face aux Bavarois mais n’a pas rejoué et que Tarik Black a du mal à retrouver de l’impact après avoir été touché au genou, l’effectif de l’ASVEL se raccourcit en nombre. Et cela alors que le leader de Betclic ELITE (5 victoires et 1 défaite) reçoit son dauphin, Cholet Basket (4 victoires et 1 défaite), ce dimanche à l’Astroballe. En tout cas, cette nouvelle blessure inquiète l’entraîneur Pierric Poupet. Il l’a concédé après la défaite contre Munich au micro du Progrès :