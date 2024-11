Une première défaite à domicile et un nouveau blessé : l’ASVEL rentre dans le dur en EuroLeague

Que le paysage a radicalement changé autour de l’ASVEL en l’espace de deux semaines… Il y a quinze jours, les Villeurbannais quittaient la LDLC Arena avec un sentiment d’euphorie au bord des lèvres, au bout d’une folle fin de match contre Vitoria (un 20-2 pour l’emporter 76-69). Mais cette fois, tout le monde a vite compris qu’il n’y aurait aucun retournement de situation.

Retour réussi pour T.J. Parker

Et pour cause, quand Nando De Colo a cru ramener l’ASVEL (47-53, 27e minute), les hommes de Pierric Poupet ont vite été refroidis, notamment par l’intermédiaire d’un homme, Oscar Da Silva, qui ne semble vouloir briller que lorsqu’il affronte les clubs français… L’ancien intérieur du FC Barcelone a inscrit 43 points cette saison en EuroLeague, dont 28 contre le Paris Basketball et Lyon-Villeurbanne. Et puisque Devin Booker, l’ancien MVP de la finale des playoffs de Pro B puis de Pro A, avait décidé de se rappeler au bon souvenir de la France (16 points à 6/9 et 3 rebonds), cela faisait beaucoup à gérer côté Bayern Munich qui, surtout, affichait une remarquable justesse de jeu. Ainsi, T.J. Parker aura découvert la LDLC Arena avec un cadre remis par le club rhodanien (avec lequel il est en procédure judiciaire), une ovation et une victoire.

Welcome back TJ 🤝 pic.twitter.com/sCaHUFalTt — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) November 1, 2024

Edwin Jackson aussi à l’infirmerie

Côté Villeurbanne, si une correction a finalement été globalement été évitée par rapport à ce qui semblait se présager à la 36e minute (54-74), la semaine européenne qui s’achève aura été catastrophique : un non-match absolu chez le Panathinaïkos (68-92) et une première défaite à domicile (71-84, score final). L’argument de l’infirmerie qui ne désemplit pas est évidemment largement recevable (Paris Lee et Joffrey Lauvergne), d’autant plus qu’Edwin Jackson s’est également blessé à la cuisse en première mi-temps. Celui de la fatigue aussi, avec un sixième match en quinze jours, qui faisait suite à un interminable road trip de dix jours. Mais après une séquence globalement convaincante le week-end dernier entre Barcelone et Saint-Quentin, l’ASVEL a perdu de sa superbe en l’espace d’une semaine. Rendez-vous dimanche, dans un duel au sommet version Betclic ÉLITE, pour ne pas briser complètement la dynamique contre Cholet…