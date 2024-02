ASVEL : Saison terminée pour Marine Fauthoux, opérée d’une hernie discale

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour l’ASVEL Féminin. Après avoir déjà quasiment dit adieu au Top 2 dimanche suite à sa défaite à Bourges, le club lyonnais va désormais devoir se passer des services de Marine Fauthoux (1,76 m, 23 ans) jusqu’à la fin de la saison.

❌ Notre meneuse 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙣𝙚 𝙁𝙖𝙪𝙩𝙝𝙤𝙪𝙭 sera éloignée des parquets jusqu'à la fin de saison. ➕ d'infos ➡️ https://t.co/7Qs0YVNsft#ASVElles #BeBold pic.twitter.com/x0a4fPbxt2 — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) February 28, 2024

Touchée au dos lors de la démonstration de l’équipe de France contre la Chine à l’occasion du TQO, la meneuse souffre d’une hernie discale. Si elle a espéré éviter la case opération, les deux semaines de repos n’ont pas permis d’observer une quelconque amélioration. Par conséquent, l’ancienne landaise devra subir une intervention chirurgicale qui l’éloignera des parquets pendant plusieurs mois.

Une très mauvaise nouvelle pour l’ASVEL, qui n’a plus que Julie Allemand au poste 1, et potentiellement pour l’équipe de France, à seulement cinq mois des Jeux Olympiques. L’héroïne de la petite finale de Tokyo 2021 va sûrement se lancer dans une course contre-la-montre pour être rétablie à temps d’une blessure toujours pernicieuse…