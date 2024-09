Au tour de Osahon Obasohan (Le Mans) et Madiba Owona (Élan Béarnais) d’aller en NCAA

L’été 2024 est décidément celui de l’exportation des prospects de LNB vers le championnat universitaire américain, la NCAA. Deux autres joueurs viennent de s’ajouter à la liste, avec l’arrière de l’Élan Béarnais Madiba Owona (1,93 m, 20 ans) et le meneur du Mans Osahon Obasohan (1,88 m, 21 ans).

Madiba Owona va rejoindre l’assistant français Elliot De Wit à Utah Tech. L’arrière, arrivé en 2021 à Pau, a connu ses premières minutes en professionnel la saison dernière. Prenant part à 25 matchs de Pro B, le joueur de 20 ans a joué 7 minutes en moyenne 1,8 point et 1 rebond.

6’4 20 year old 🇫🇷 Madiba Owona is enrolled at Utah Tech and will play during the 2024-2025 season at the Division One level

Madiba has a smooth handle, creates a lot of space with his step backs, quick, explosive

A lot of upside in the long run

