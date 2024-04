Aulnoye et Montbrison dans le dernier carré

Aulnoye et Montbrison rejoignent Chartres et Toulouse en demi-finales des playoffs de Ligue 2 féminine (LF2). Lors des deux belles, dans le Nord et la Loire, il n’y a pas eu tant de suspense face à Nice et Voiron.

Guidée par la MVP Kendall Cooper (26 points et 11 rebonds pour 35 d’évaluation), Montbrison a signé deux excellents premiers quart-temps (18-9 puis 19-8) avant de complétement déjouer lors de la troisième période (16-31). Si le match a été relancé, Montbrison a retrouvé sa défense de fer lors de l’ultime quart-temps (11 points encaissés) pour l’emporter 69 à 58.

Pour Aulnoye, la différence s’est faite dans le deuxième quart-temps, largement maîtrisé (28-12). Peu avant la mi-temps, les premières de la saison régulière menaient déjà de 24 points (45-21). La messe était dite : Fleur Devillers (17 points) & co verront les demi-finales.

« On a été beaucoup plus propres collectivement, beaucoup plus denses physiquement. Et je pense qu’on peut encore faire mieux. On a répondu présent dans un gros match à domicile, un match couperet, et ça c’est bien, se appréciait le coach Mickaël Petipa dans La Voix du Nord. Nice a vraiment été un sacré adversaire. Je suis plutôt content qu’on passe contre une équipe comme ça, on en avait besoin pour aborder ces playoffs. Si on était tombés sur une équipe qui lâchait vite l’affaire ou n’était pas présente, on n’aurait pas avancé comme on a pu avancer pendant ces huit jours. »