Kendall Cooper MVP de la saison de LF2, Corinne Benintendi meilleure coach

Au terme d’une saison régulière dominée par Aulnoye et Montbrison, la Ligue 2 Féminine (LF2) a décerné ses trophées individuels. Les joueuses d’Aulnoye et Montbrison, respectivement 1er et 2e, ont raflé les récompenses.

Dans son cinq majeur de la saison 2023-2024, la LF2 a récompensé trois joueuses d’Aulnoye, une de Montbrison et une de Mondeville. Hélène Jakovljevic (7,5 points à 56% de réussite aux tirs, 4,9 rebonds, 8,6 passes décisives et 1,9 interception pour 16,3 d’évaluation), Fleur Devilliers (16 points à 50%, 2,5 rebonds, 2,4 passes décisives et 1,1 interception pour 11,8 d’évaluation) et Mariama Daramy (14,8 points à 47%, 5,8 rebonds, 2,6 passes décisives et 2 interceptions pour 16,5 d’évaluation) sont récompensées pour Aulnoye. Du côté de Montbrison, c’est l’Américaine Kendall Cooper qui intègre le cinq de la saison. L’ancienne intérieure de Nice (LFB) est aussi la MVP de la saison régulière (18,3 points, 9,4 rebonds, 2,2 passes, 1,9 interception et 1,3 contre pour 22,3 d’évaluation). Achten Prechtel, l’intérieure américaine de Mondeville, complète le 5 majeur (15,4 points, 11,6 rebonds, 1,6 interception et 1,5 contre pour 20,1 d’évaluation).

Corinne Benintendi (61 ans) remporte le trophée de meilleur entraîneure de la saison 2023-2024. La coach de Montbrison depuis 2013 a réussi une brillante saison. Elle a hissé le club à la deuxième place alors que lors de la précédente, elle avait frôlé la relégation. Enfin, Fatoumata Toure remporte le trophée de meilleure jeune. La meneuse du Nice Cavigal a réalisé une bonne saison (9,7 points, 3 rebonds et 2,9 passes décisives pour 9,6 d’évaluation).