Aurélie Bonnan sera toujours sur le banc de l’UFAB en 2025-2026

L’UFAB peut être rassuré : Aurélie Bonnan sera toujours son entraîneuse lors de la saison 2025-2026. Si la technicienne n’a pas prolongé son contrat avec le club angevin, elle a cependant décidé d’honorer l’option dans son contrat pour le prochain exercice, comme elle l’explique dans une interview auprès de Ouest-France. Son adjoint Marius Blanchard sera également toujours de la partie la saison prochaine.

Les playoffs et l’EuroCup chaque année depuis son arrivée

Aurélie Bonnan donne entièrement satisfaction depuis son arrivée dans le Maine-et-Loire en 2022. Après une première saison accomplie avec un quart de finale d’EuroCup et une qualification en playoffs, la deuxième comme technicienne a été plus décevante, malgré une nouvelle qualification en playoffs. Mais en cet exercice 2024-2025, avec un effectif largement renouvelé, Aurélie Bonnan et l’UFAB 49 ont fait la course en tête au début de la saison de LFB, avec cinq victoires de rang pour débuter. Éliminé une nouvelle fois en quart de finale de l’EuroCup cette année, Angers, déjà assuré de disputer les playoffs, peut encore arracher l’avantage du terrain en La Boulangère Wonderligue.

Pas encore l’heure du départ pour Aurélie Bonnan

Si Aurélie Bonnan a logiquement envisagé un départ, cela ne sera pas pour cet été 2025 : « Peut-être que, égoïstement, c’était le bon moment pour moi de partir, mais ce n’est pas le bon timing pour le club », avoue-t-elle à Ouest-France. Malgré une proposition de ses dirigeants, elle n’a cependant pas décidé de prolonger son contrat pour l’heure. Victorieuse de l’EuroBasket U18 féminin l’été dernier, « un élément déclencheur » pour elle, l’ancienne internationale (24 sélections) vivra donc une 4e saison en Anjou.