Avant Monaco, le Zalgiris a fait un gros coup avec le joueur NBA Lonnie Walker IV

Sylvain Francisco et le Zalgiris Kaunas sont des leaders surprises de la saison régulière d’EuroLeague après six journées. Et le club lituanien pourrait continuer d’avoir le vent en poupe dans les prochaines semaines, grâce à une grosse signature effectuée en cette fin octobre. En effet, l’équipe d’Andrea Trinchieri, qui reçoit l’AS Monaco ce vendredi 1er novembre (19h), vient d’enrôler le joueur NBA Lonnie Walker IV.

Pour la première fois de sa carrière, l’arrière de 25 ans va jouer en Europe. Drafté par les San Antonio Spurs en 18e position en 2018 après une saison à la fac de Miami Hurricanes, Lonnie Walker IV a disputé 322 matchs de saison régulière durant ses saisons en NBA. Au sortir de son contrat rookie, le natif de Reading (Pennsylvanie) a notamment joué aux Los Angeles Lakers, avec lesquelles il a atteint la finale de la conférence Ouest en 2022-2023. Aux côtés de Lebron James, et Anthony Davis, il a eu un vrai rôle dans le parcours en playoffs des Angelinos (6,8 points en 48% aux tirs en 13 minutes de jeu en moyenne), avant de rejoindre les Brooklyn Nets la saison dernière.

Mais après avoir échoué à se faire une place dans le roster des champions en titre, les Boston Celtics, au terme de la présaison, Lonnie Walker IV a donc fait le choix de poursuivre sa carrière sur le Vieux-Continent. Engagé jusqu’à la fin de la saison avec le Zalgiris Kaunas, le joueur dispose cependant d’une clause de retour en NBA, qu’il pourra activer jusqu’au 18 février. Athlétique, bon driveur et défenseur, devenu un shooteur décent à 3-points, Lonnie Walker IV pourrait former une association détonante avec Sylvain Francisco sur le back-court lituanien.