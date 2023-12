Avec Bodian Massa, la JL Bourg déborde Le Mans

Betclic ÉLITE - Au cours d'un match marqué par la première très réussie de Bodian Massa sous les couleurs bressanes, la JL Bourg a abîmé le rêve de Leaders Cup du Mans en s'imposant 80-64 à Antarès, grâce notamment à un 17-0 dans le dernier quart-temps.

Cette semaine, il nous disait qu’il ne reviendrait pas ce samedi soir au Mans, que cela serait« trop juste ». Alors soit les plans ont changé en dernière minute, soit Bodian Massa souhaitait conserver un petit effet de surprise pour son retour sur les parquets. Si c’est le cas, l’opération a été réussie ! Non seulement le nouveau pivot de la JL Bourg a brillé pour sa première (11 points à 4/7, 2 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 17 minutes), en plus de son impact défensif, mais il a surtout été décisif (+19 pour Bourg quand il était sur le parquet). Relancé par Frédéric Fauthoux en tout début de quatrième quart-temps, à 59-55 pour le MSB, il a contribué à la série décisive de la Jeu, jusqu’à 59-70, signalant notamment sa première d’un superbe dunk au sein de la défense sarthoise.

Malmenée tout au long de la soirée par une équipe mancelle qui menait encore de 6 points à la 32e minute (59-53), la JL Bourg, forte de son gros collectif (six joueurs entre 8 et 14 points, dont Jeremy Morgan qui est sorti de sa boîte) a donc accéléré au meilleur moment pour signer un 17-0 puis un 29-10 dans le dernier quart-temps (64-80, score final), histoire de rendre les statistiques finales irréalistes (112-61 à l’évaluation) par rapport à la majeure partie de la soirée. Battus dimanche dernier par l’ASVEL, les hommes de Frédéric Fauthoux effacent donc leur défaite dans le derby et consolident leur place dans le Top 4, tandis que le MSB a perdu gros dans la course à la Leaders Cup.