Avec France – Pologne, le groupe TF1 bat son record d’audience à l’EuroBasket

Pour son premier match de l’EuroBasket, en prime time (match contre la sélection hôte oblige), l’équipe de France masculine a rassemblé du monde devant sa télévision. Le groupe TF1, diffuseur en clair des matchs des Bleus au championnat d’Europe, a communiqué l’audience du France – Pologne de ce mardi 2 septembre. Sur la chaîne TFX, 600 000 téléspectateurs en moyenne ont assisté à la rédemption de Guerschon Yabusele et des Tricolores.

Un pic à 1 million de téléspectateurs

Ainsi, après une audience autour des 500 000 téléspectateurs contre la Slovénie et Israël, la moyenne a légèrement augmenté pour la rencontre face à la Pologne. L’horaire (20h30), l’importance et le scénario de la rencontre ont certainement poussé dans ce sens. Et pour la première fois depuis la début de la compétition, il y a également eu un pic à 1 million de téléspectateurs en fin de rencontre.

FRANCE 🇫🇷 – 🇵🇱 POLOGNE 🏀Meilleure audience depuis le début de la compétition pour les Bleus 📌600 000 tvsp en moyenne

Déjà qualifiée pour les 1/8e de finale (reste à savoir la place finale dans son groupe), l’équipe de France a une dernière rencontre à disputer contre l’Islande, défait lors de ses quatre premiers matchs. Une partie à suivre sur TFX et TF1+, ainsi que sur BeIN Sports et Courtside 1891, ce jeudi 4 septembre à partir de 13h50.

