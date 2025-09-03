Recherche
EuroBasket masculin

Avec France – Pologne, le groupe TF1 bat son record d’audience à l’EuroBasket

EuroBasket - Pour la 4e sortie de l'équipe de France au championnat d'Europe, le groupe TF1 a battu son record d'audience depuis le début de la compétition à l'occasion du match contre la Pologne.
|
00h00
Crédit photo : Julie Dumélié

Pour son premier match de l’EuroBasket, en prime time (match contre la sélection hôte oblige), l’équipe de France masculine a rassemblé du monde devant sa télévision. Le groupe TF1, diffuseur en clair des matchs des Bleus au championnat d’Europe, a communiqué l’audience du France – Pologne de ce mardi 2 septembre. Sur la chaîne TFX, 600 000 téléspectateurs en moyenne ont assisté à la rédemption de Guerschon Yabusele et des Tricolores.

Un pic à 1 million de téléspectateurs

Ainsi, après une audience autour des 500 000 téléspectateurs contre la Slovénie et Israël, la moyenne a légèrement augmenté pour la rencontre face à la Pologne. L’horaire (20h30), l’importance et le scénario de la rencontre ont certainement poussé dans ce sens. Et pour la première fois depuis la début de la compétition, il y a également eu un pic à 1 million de téléspectateurs en fin de rencontre.

Déjà qualifiée pour les 1/8e de finale (reste à savoir la place finale dans son groupe), l’équipe de France a une dernière rencontre à disputer contre l’Islande, défait lors de ses quatre premiers matchs. Une partie à suivre sur TFX et TF1+, ainsi que sur BeIN Sports et Courtside 1891, ce jeudi 4 septembre à partir de 13h50.

Le calendrier TV du premier tour :

  • Belgique – France
    📅 Jeudi 28 août à 16h50
    📺 Sur TMC et TF1+ / BeIN Sports

  • France – Slovénie
    📅 Samedi 30 août à 16h50
    📺 Sur TMC et TF1+ / BeIN Sports

  • Israël – France
    📅 Dimanche 31 août à 16h50
    📺 Sur TMC et TF1+ / BeIN Sports

  • France – Pologne
    📅 Mardi 2 septembre à 20h20
    📺 Sur TFX et TF1+ / BeIN Sports

  • France – Islande
    📅 Jeudi 4 septembre à 13h50
    📺 Sur TMC et TF1+ / BeIN Sports

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
France
France
Suivre
Pologne
Pologne
Suivre
Médias
Médias
Suivre
TF1
TF1
Suivre
