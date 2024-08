Avec Gary Payton, l’été studieux de Garlon Green (Antibes), héros de la finale du championnat BIG3

Cette semaine, deux joueurs des Sharks ont planté un tir décisif : Bathiste Tchouaffe, pour sceller la première victoire antiboise en amical (75-72 face à Hyères-Toulon), et Garlon Green, avec une toute autre importance. L’ailier texan a réussi le shoot assassin en finale du championnat BIG3, un championnat estival de 3×3 aux États-Unis regroupant nombre d’anciens joueurs NBA.

Garlon Green knocks down the game winner in the 2024 BIG3 Championship!

His brother, Gerald, was named MVP of the game. pic.twitter.com/rHKI3KStGP

