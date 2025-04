Avec le départ d’Esmery Martinez, les Flammes Carolo alertent sur la fuite vers la WNBA

À quelques semaines de deux rendez-vous majeurs de sa saison, la finale de la Coupe de France et les playoffs de La Boulangère Wonderligue, les Flammes Carolo perdent un élément de leur rotation : Esmery Martinez. L’ailière dominicaine a demandé à partir pour pouvoir rejoindre sa franchise WNBA, le New York Liberty, avec laquelle elle a été draftée à l’été 2024.

Esmery Martinez, 3e joueuse la plus utilisée des Flammes Carolo

Arrivé » l’été dernier dans les Ardennes, mais ne débutant son exercice qu’à partir de la fin octobre, Esmery Martinez (1,88 m, 24 ans) s’est pourtant installée comme la 3e joueuse la plus utilisée par l’entraîneur Romuald Yernaux (derrière Tiffany Clarke et Sara Chevaugeon). Avec un volume de jeu important, l’internationale dominicaine a compilé 8,2 points, 6,9 rebonds, 1,9 passe décisive et 1,9 interception en 19 matchs de LFB. Mais elle ne disputera pas de phases finales pour sa première saison professionnelle en Europe, privilégiant rejoindre le New York Liberty pour gagner sa place dans le roster au camp d’entraînement.

Une « alerte sur le raz de marée que les clubs français vont subir »

« C’est une décision brutale pour le groupe et sur laquelle nous sommes impuissants », indique Romuald Yernaux dans un long communiqué du club, où l’entraîneur des Flammes Carolo souhaite « alerter sur le raz de marée que les clubs français vont subir » par rapport à l’exode des joueuses vers les championnats étrangers et la WNBA. Celui qui est aussi directeur général du club carolomacérien pointe du doigt la problématique du chevauchement des calendriers.

« Nous sommes frappés par deux choses », pose Romuald Yernaux. « Le départ des joueuses françaises vers l’étrangers et aussi vers la WNBA. Une réponse à un championnat domestique qui ne répond plus forcément aux attentes des joueuses professionnelles. Nous avons en même temps, des difficultés à attirer des joueuses étrangères pour des raisons diverses et variées. Notamment le taux d’imposition qui constitue un réel frein et la durée trop longue du championnat qui se chevauche avec la WNBA. Une joueuse française ou étrangère qui voudrait vivre l’expérience d’un double projet se retrouve confrontée à des choix contraignants comme c’est le cas pour Esmery Martinez. Au final, il est difficile d’incriminer la joueuse qui n’est qu’une boule de flipper entre un club, une franchise WNBA et ses agents. Si les calendriers du championnat de France étaient mieux harmonisés, les joueuses pourraient vivre leur saison sans se poser de questions et transiter ensuite vers la WNBA si cela fait partie de leurs objectifs ».

Pour pallier quelque peu le départ d’Esmery Martinez, Charleville-Mézières va pouvoir compter sur le retour de la Nigérianne Oderah Chidom (1,93 m, 29 ans), après plusieurs mois d’absence.