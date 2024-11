Avec le retour de Hrovat à Dijon, Joshua Obiesie devrait voir son temps de jeu baisser

Les destins de Gregor Hrovat et Joshua Obiesie sont liés au coeur de leur aventure à la JDA Dijon. Remplaçant médical de Hrovat la saison dernière, l’international allemand pourrait cette fois voir sa place menacer par le retour du Slovène. En effet, avec l’arrivée de l’ancien joueur de Cholet et Pau-Lacq-Orthez, la JDA Dijon dispose désormais d’une rotation plus que dense au poste 3 (Joshua Obiesie, Jean-Philippe Dally, et Robin Ducoté), où tout le monde ne pourra pas y trouver satisfaction.

Dans cette perspective, Joshua Obiesie semble être le plus menacé. Convaincant au printemps dernier (8,8 points à 48% aux tirs), participant au sacre en Coupe de France, l’ancien joueur de Bundesliga l’est beaucoup moins en ce début de saison (5,6 points à 32% et 2,7 rebonds). Mercredi 13 novembre, lors du dernier match en date contre Ludwigsbourg en FIBA Europe Cup, il n’a d’ailleurs vu le terrain que 3 minutes, même sans la présence de Gregor Hrovat. Comme un premier indice des tendances à venir en Côte d’Or, ce qu’a confirmé le directeur sportif Fabien Romeyer auprès du Bien Public : « Il est évident qu’avec l’arrivée de Gregor (Hrovat) sur le même poste, c’est celui (Joshua Obiesie) qui est concerné par une baisse de temps de jeu »