Avec l’équipe qu’il voulait « à 90% », Laurent Pluvy « repart d’une page blanche » avec Nantes

Le Nantes Hermine Basket version 2024/25 a déjà mis le pied à l’étrier. Depuis le premier août, les Nantais ont repris l’entraînement avec un effectif totalement différent par rapport à la saison dernière. C’est simple, les 10 joueurs qui composaient l’équipe qui a clôturé la saison par une défaite contre Vichy sont tous partis. Le staff avait besoin d’un renouveau après une saison terminée en 13e position avec 14 victoires pour 20 défaites, et une absence des playoffs pour la septième saison consécutive. Ainsi, aucun joueur en fin de contrat n’a été renouvelé. Et 10 nouveaux joueurs sont arrivés. Le coach Laurent Pluvy, prolongé jusqu’en 2026, a justifié ces choix auprès de Ouest-France :

« On repart d’une page blanche […] Fin juin, on avait tout bouclé. Le plus dur, c’est de démarrer. C’est l’équipe que je voulais, à 90 % de premiers choix. On a juste loupé un joueur. On a lissé les salaires en fonction de notre masse salariale [850 000 €] et il n’y a pas d’énormes écarts à ce niveau […] Je voulais des joueurs référencés Pro B, qui avaient gagné des choses avec déjà des connexions entre eux. »

Pour ce qui est des connexions, c’est par exemple le cas des deux recrues suédoises Adam Ramstedt et Johan Lofberg, issus de la même génération (1995) et qui ont beaucoup joué ensemble en équipe nationale ou chez les jeunes. C’est aussi le cas pour l’ex-rochelais Cherif Haidara, qui rejoint justement son ancien coéquipier Lofberg. En ce qui concerne les joueurs “référencés Pro B”, on peut compter Jean-Fabrice Dossou, Stephan Gauthier ou Raijon Kelly, qui y ont tous les deux disputé trois saisons par le passé. En bref, Laurent Pluvy a obtenu un effectif à sa guise, qui peut « défendre et jouer très vite » avec notamment plus « de taille et de verticalité. »

Une reprise prometteuse

Même s’il n’a pas détaillé ses ambitions avec ce nouvel effectif qui va nécessairement devoir trouver ses automatismes, Laurent Pluvy est confiant pour la saison du NHB. La reprise depuis quelques jours se passe bien, avec des tests médicaux concluants et cinq heures d’entraînement quotidiennes. Contrairement au recrutement effectué l’été dernier, « il n’y aura pas de mauvaise surprise » cette fois, a estimé le coach nantais. Le club de la sixième ville française aura à cœur de faire mieux cette saison. Huit matchs amicaux sont programmés pour préparer tout cela. À partir du 14 août jusqu’au 6 septembre, dont deux contre des clubs de Betclic Élite (Cholet et La Rochelle).