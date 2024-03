Nantes prolonge son entraîneur Laurent Pluvy jusqu’en 2026

Nantes vient de prolonger le contrat de son entraîneur Laurent Pluvy jusqu’en 2026. Arrivé sur le banc nantais pour la saison 2023-2024, le bon exercice actuel du NBH (8e, 11 victoires – 12 défaites) a semble-t-il incité les dirigeants à prolonger l’aventure avec le technicien de 50 ans. Une prolongation qui s’accompagne également de celle de son adjoint, Jean-Philippe Besson, là aussi jusqu’en 2026.

À l’intersaison 2023, Laurent Pluvy a ainsi retrouvé une division qu’il connaît bien, la Pro B. En effet, de 2008 à 2019, il a successivement entraîné les formations de Saint-Vallier (2008-2014), Évreux (2015-2016) et Roanne (2016-2019). Avant de rejoindre la Cité des Ducs, le Lyonnais était retourné à l’échelon inférieur, en NM1, à Andrézieux (2021-2023).

Après plusieurs saisons dans les bas-fonds de la Pro B, Nantes s’engageait dans une saison de transition avec Laurent Pluvy. C’est plutôt réussi pour le moment, avec une place dans la première partie de tableau (8e). Le finaliste du championnat en 2017 a retrouvé une certaine imperméabilité à La Trocardière, avec un bilan de 8 victoires pour seulement 3 défaites en championnat. Début février, le technicien tirait d’ailleurs un bilan positif de son équipe à mi-parcours : « C’est une année pour se faire plaisir, définissait Laurent Pluvy. Le club sort de deux saisons où il s’est sauvé sur le dernier match. C’est une saison pour reprendre du plaisir, et je pense qu’on le fait plutôt bien. Dans la configuration actuelle, on ne peut pas ambitionner quoique ce soit, si ce n’est de prendre les matchs les uns après les autres et s’éclater. »

La réaction de l’entraîneur nantais Laurent Pluvy sur le site du club :

« Ravi de continuer l’aventure avec le NBH et notamment avec Jean-Philippe, c’est un plaisir de travailler avec lui. On était venu avec un an de contrat, et aujourd’hui on se projette pour deux nouvelles saisons avec l’idée de continuer à faire avancer le club à tous les niveaux. On a un club avec un joli potentiel, et encore de belles choses à accomplir sur les deux prochaines années. On tenait aussi à remercier toutes les composantes du club : le staff sportif, le staff médical et administratif, qui nous font confiance. On a trouvé un équilibre tous ensemble, également avec le public avec qui on commence de créer une vraie communion. On souhaite maintenant continuer le travail que l’on a commencé depuis début août. »