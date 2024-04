Nantes dans le dur en Pro B : « Notre cohésion est partie en fumée »

Disposant du pire bilan de la Pro B depuis le début de la phase retour, Nantes espère rapidement décrocher une 14e victoire synonyme de quasi-maintien. Mais l’Hermine n’y arrive pas et ce vendredi 26 avril elle a encore perdu (84-101) sur son parquet face à Denain.

Au micro de Ouest-France après le match, l’entraîneur Laurent Pluvy ne s’est pas caché sur les difficultés de son équipe et plus généralement de son groupe :

« Tu as cinq, six joueurs qui font leur maximum et je n’ai rien à leur reprocher. Par contre, sur nos rotations, avec Kevin (Dinal) et Devon (Thomas) notamment, avec qui il ne se passe rien, ça pose problème. Ce n’est pas un secret, notre cohésion est partie en fumée pour beaucoup de raisons en interne mais ça, ça va rester entre nous. »

Un discours partagé par l’arrière Matteo Legat :

« Notre cohésion est friable depuis quelque temps. On n’a pas le temps d’expliquer cela mais on sait ce qu’il s’est passé en interne. On se fait impacter très vite, on ne répond plus et on subit. On essaie de survivre avec nos moyens actuels. Il faut rester pro jusqu’au bout lors des deux derniers matches et voir ce que l’on peut en tirer. »