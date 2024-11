Avec Mike James et Furkan Korkmaz, Monaco l’emporte à Gravelines-Dunkerque

Pas de chance pour Gravelines-Dunkerque ! Encore non-aligné cette saison en Betclic ELITE, Mike James a fait ses premiers pas avec l’AS Monaco sur la scène nationale ce dimanche 3 novembre à l’occasion d’un déplacement chez le BCM. Mais même également avec le retour de Furkan Korkmaz (8 points à 3/6 aux tirs), le club de la Principauté a dû attendre le dernier quart-temps pour se défaire des Nordistes (74-83).

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗗𝗨 𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗘𝗡 𝗧𝗜𝗧𝗥𝗘 🔥 L' @ASMonaco_Basket fait tomber une belle équipe de @BCMBasket qui restait sur 4⃣ succès en 6⃣ matchs avant la partie 👏@TheNatural_05 a disputé ses premières minutes en #BetclicELITE… pic.twitter.com/DPT3c3Y0zE — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) November 3, 2024

Les premières minutes de Mike James en Betclic ELITE

Si le natif de l’Oregon n’a pas rendu une copie transcendante (13 points à 3/10 aux tirs), la vie de l’AS Monaco est malgré toujours plus simple avec sa star. Mais comme en mars dernier, le double champion de France en titre ne s’est pas baladé pour autant sur les bords de la mer du Nord. Emmené par sa paire intérieur Vafessa Fofana (15 points et 8 rebonds) – Giorgi Bezhanishvili (12 points et 5 rebonds), Gravelines-Dunkerque figurait même en tête à la pause (49-47).

Dans un 3e quart-temps beaucoup plus maladroit, Monaco a cependant su reprendre l’avantage. Scotché par Valentin Chery quelques minutes après le retour des vestiaires, Mike James a cependant été l’un des rares à briller offensivement pour redonner l’avantage à l’ASM dans un 3e quart-temps maladroit. Par la suite, c’est la paire Élie Okobo – Matthew Strazel qui a pris le relais, faisant parler de leur qualité individuel supérieur avec un gros and-one ou encore un tir extérieur. Si Gravelines-Dunkerque n’a jamais lâché, son entraîneur Jean-Christophe Prat ne disposait pas d’un volume suffisant sur les lignes arrières suffisant pour faire tomber la Roca Team, hormis la prestation de Glynn Watson Jr. (16 points à 6/14 aux tirs, 4 interceptions et 4 fautes provoquées). La première du remplaçant médical Roméo Langford a été compliquée avec 0 point à 0/2 aux tirs en 9 minutes de jeu.

L’ASM grignote son retard sur l’ASVEL

Ainsi, après une victoire chez le Partizan Belgrade et une défaite au Zalgiris Kaunas, l’AS Monaco conclut sa semaine de déplacement par une victoire à Gravelines-Dunkerque (74-83). Un succès d’autant plus intéressant que l’ASVEL s’est inclinée dans le même temps face à Cholet (87-101), réduisant ainsi le retard de l’ASM à une seule victoire. Quant à Gravelines-Dunkerque, le BCM reste encore dans la première moitié de tableau avec un contingent de quatre autres équipes avec le même bilan de 4 victoires pour 3 défaites.