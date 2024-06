Avec trois signatures, Fougères abat sa carte jeunes

Après la signature de Michel Nsimba, le Pays de Fougères Basket a accéléré dans son recrutement. Le promu en NM1 a officialisé trois arrivées cette semaine.

D’abord celle d’Eric Koumba (1,93 m, 21 ans), qui s’est montré convaincant pour sa découverte du niveau avec Boulogne-sur-Mer cette saison (6,2 points à 40%, 2,2 rebonds et 1,8 passe décisive). « C’est avec une immense joie et beaucoup d’enthousiasme, que je vous annonce ma signature avec le Pays de Fougères Basket », clame-t-il. « Je suis honoré de rejoindre cette super équipe et impatient de commencer cette nouvelle aventure avec vous tous. »



L’ancien Espoir des Metropolitans 92 sera accompagné de deux autres jeunes : Jules Gibey (1,96 m, 19 ans) et Moustapha Diop (2,05 m, 21 ans). Le premier arrive en prêt, depuis Nantes, où il a commencé à sporadiquement montrer ses qualités offensives avec l’équipe professionnelle (3,4 points en 9 minutes de moyenne en Pro B). Auteur d’un match à 21 points en 21 minutes contre Boulazac en janvier, il avait également brillé en tout début de saison en Coupe de France sur le parquet de… Fougères (10 points, 2 rebonds et 2 rebonds).

Son nouvel acolyte, Moustapha Diop, débarque lui du Havre, où il s’est formé depuis son arrivée en France en 2019. Au sein d’une équipe moins ambitieuse que le STB, il pourra gagner en responsabilités, lui qui était devenu surdimensionné pour la Nationale 3 (22,4 points de moyenne) mais encore trop juste pour une grosse écurie de NM1 (3,5 points et 1,9 rebond en 8 minutes). « J’ai choisi Fougères car le coach, Mathieu Lemercier, a été très convaincant et je suis confiant sur le fait qu’il va accélérer mon développement et me permettre de passer un cap. »

Toutes ces jeunes pousses seront notamment encadrées par les vétérans Cheick Soumaoro, Mael Lebrun et Maxime Choplin, qui ont tous choisi de prolonger leur contrat.