Avec un Dorian Okemba record, Berck s’offre de l’air dans la course au maintien

Le match en retard de la troisième journée de la phase retour de NM1 entre le Pôle France et Berck Rang du Fliers s’est disputé mardi à l’INSEP. Les Nordistes l’ont emporté largement (86-68), remportant chaque quart-temps du match.

Pourtant, l’écart final est flatteur pour l’ABBR. Pour cause, les jeunes du Pôle France ont presque fait la jonction au score dans le quatrième quart-temps, remontant de 47-62 à 64-66 (33e minute). Mais Berck a eu une belle réaction pour tenir définitivement l’INSEP à distance, s’appuyant notamment sur sa domination au rebond (35 prises contre 23).

Dans cette rencontre, Dorian Okemba est le meilleur marqueur avec 18 points à 6/9 au tir, dont 2/2 à trois points. Une confirmation de sa bonne forme du moment, avec un troisième match à 10 points ou plus d’affilée, et un record personnel en NM1, lui qui avait certes marqué 19 points à Boulazac en 1/64e de finale de Coupe de France avec Toulouse la semaine dernière.

Du côté des perdants, Nathan Soliman et Meissa Faye sont tous deux à 13 points. Le premier (71 % aux tirs) a été plus efficace que le second, qui n’a marqué que 3 de ses 9 tirs.

Avec cette victoire, Berck se met dans une position très favorable pour le maintien. L’ABBR compte désormais virtuellement deux longueurs d’avance sur le premier relégable (trois sur Fougères, mais un match en mois pour le PFB, deux sur Toulouse), à sept journées de la fin de la saison régulière.