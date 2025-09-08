Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Présaison

Avec un Mike Smith déjà bien chaud, Le Portel remporte l’Opalico au tournoi des Hauts de France

Présaison - Opposé à son grand rival en finale du tournoi des Hauts de France, l'ESSM Le Portel a pris le meilleur sur le BCM Gravelines-Dunkerque dimanche 7 septembre. Avec une tendance qui semble se confirmer : le meneur US Mike Smith va porter le scoring stelliste.
|
00h00
Résumé
Écouter
Avec un Mike Smith déjà bien chaud, Le Portel remporte l’Opalico au tournoi des Hauts de France
Crédit photo : Pauline Ledez / ESSM Le Portel

Kenny Grant n’a pas manqué son premier test au Chaudron, à savoir sortir vainqueur d’un Opalico. Si il ne s’agissait certes que de la finale du tournoi des Hauts de France, Le Portel peut continuer sa préparation sereinement en ayant empoché une 3e victoire en 3 matchs, après avoir vaincu Gravelines-Dunkerque (83-77).

Encore une fois portée par un très bon Mike Smith (20 points à 6/9 aux tirs, 5 passes décisives pour 1 ballon perdu, 7 fautes provoquées), l’ESSM est parvenu à prendre le meilleur en fin de rencontre sur son rival gravelinois. Pendant plus une bonne mi-temps (43-43), les deux équipes se sont bien tenues, le BCM profitant des nombreuses fautes porteloises (26/33 aux LFs) et de la réussite de Gauthier Denis (22 points dont 5/9 à 3-points). L’équipe de Kenny Grant a fait la différence dans le 3e quart-temps, remporté sur le score de 25 à 9, en pouvant compter sur une belle adresse extérieure (10/27 à 3-points) pour se diriger vers la victoire. Le BCM Gravelines-Dunkerque, encore privé de nombreux joueurs clés (Maxhuni, Agee, Babb) a logiquement baissé pavillon en seconde période.

Ainsi, après deux succès contre des équipes belges (Ostende et Courtrai), l’ESSM Le Portel a empoché une 3e victoire en préparation. Dans la petite finale du tournoi des Hauts de France, Saint-Quentin a enfin décroché sa première victoire de la présaison, dominant Courtrai sur le score de 87 à 72, avec notamment les 15 points de Clifton Moore.

 

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Le Portel
Le Portel
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Olivia Epoupa continue sa carrière en Algérie
À l’étranger
00h00Olivia Epoupa rejoint un club algérien !
géorgie france eurobasket
EuroBasket
00h00La Géorgie hérite d’une grosse prime après son exploit contre la France à l’EuroBasket
Les fans de l'équipe de France ont vécu un été noir, après le grand cru de l'année 2024
EuroBasket
00h00Aucun titre, seulement trois médailles en 14 compétitions : le bilan comptable de l’été catastrophique du basket français
Présaison
00h00Avec un Mike Smith déjà bien chaud, Le Portel remporte l’Opalico au tournoi des Hauts de France
fauthoux bleus
EuroBasket masculin
00h00Frédéric Fauthoux conforté à la tête des Bleus : « On ne change pas de sélectionneur tous les trois mois »
tarbes NF1
NF1
00h00Tarbes déchante encore, et pourrait finalement jouer en Ligue régionale !
Présaison
00h00Cholet s’impose face à Limoges dans la nouvelle Arena Stadium des Sables-d’Olonne
EuroBasket
00h00Le sélectionneur de l’Allemagne cède officiellement son poste à son assistant pour la suite de l’EuroBasket
L'équipe de France dans le rond central après la défaite contre la Géorgie, écoute le message du capitaine Guerschon Yabusele
Équipe de France
00h00« On a surtout été naïfs collectivement » : les dernières réactions des Bleus suite à leur élimination
ELITE 2
00h00La Rochelle ne se rassure pas face à Nantes, avant la reprise des compétitions officielles
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Les jeux vidéo pour préparer la saison NBA : cette star utilise NBA 2K26 pour performer sur les parquets !
NBA
00h00Près de 100 millions de dollars pour une star mais toujours pas d’accord : les Chicago Bulls revoient leur offre à la hausse pour tenter de conserver un jeune talent
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
1 / 0