Avec un Mike Smith déjà bien chaud, Le Portel remporte l’Opalico au tournoi des Hauts de France

Kenny Grant n’a pas manqué son premier test au Chaudron, à savoir sortir vainqueur d’un Opalico. Si il ne s’agissait certes que de la finale du tournoi des Hauts de France, Le Portel peut continuer sa préparation sereinement en ayant empoché une 3e victoire en 3 matchs, après avoir vaincu Gravelines-Dunkerque (83-77).

Encore une fois portée par un très bon Mike Smith (20 points à 6/9 aux tirs, 5 passes décisives pour 1 ballon perdu, 7 fautes provoquées), l’ESSM est parvenu à prendre le meilleur en fin de rencontre sur son rival gravelinois. Pendant plus une bonne mi-temps (43-43), les deux équipes se sont bien tenues, le BCM profitant des nombreuses fautes porteloises (26/33 aux LFs) et de la réussite de Gauthier Denis (22 points dont 5/9 à 3-points). L’équipe de Kenny Grant a fait la différence dans le 3e quart-temps, remporté sur le score de 25 à 9, en pouvant compter sur une belle adresse extérieure (10/27 à 3-points) pour se diriger vers la victoire. Le BCM Gravelines-Dunkerque, encore privé de nombreux joueurs clés (Maxhuni, Agee, Babb) a logiquement baissé pavillon en seconde période.

Ainsi, après deux succès contre des équipes belges (Ostende et Courtrai), l’ESSM Le Portel a empoché une 3e victoire en préparation. Dans la petite finale du tournoi des Hauts de France, Saint-Quentin a enfin décroché sa première victoire de la présaison, dominant Courtrai sur le score de 87 à 72, avec notamment les 15 points de Clifton Moore.