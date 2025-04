Avec un très efficient Tillie, l’Unicaja Malaga se qualifie pour un 3e Final Four de BCL !

L’Unicaja Malaga s’est qualifié pour le Final Four 2025 de la Ligue des Champions en écartant Reggio Emilia en quarts de finale. Après une large victoire à domicile (105-68), les Espagnols ont confirmé en Italie (72-82), validant ainsi leur place pour une troisième participation consécutive dans le dernier carré de la BCL.

🔵🟢 Back-to-back? Unicaja are just two steps away from defending their #BasketballCL title now 🤫 pic.twitter.com/Ey1y9LzCjo

— Basketball Champions League (@BasketballCL) April 15, 2025