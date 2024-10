Après une courte présaison, Victor Wembanyama n’était pas dans le bon tempo à Dallas

Comme la saison dernière, pour sa grande première en NBA, Victor Wembanyama n’a pas été dans un grand soir face aux Dallas Mavericks (17 points à 5/18 aux tirs, 9 rebonds et 4 ballons perdus en 28 minutes de jeu). Dans le premier derby texan de la saison, le rookie de l’année 2024 et son équipe ont été dominés (120-109) par un Luka Doncic sorti de son sommeil en fin de match (28 points, 10 rebonds et 8 passes décisives) et son nouvel acolyte shooteur Klay Thompson (22 points à 6/10 aux tirs à 3-points).

Une condition physique à parfaire pour Wemby et les Spurs

Encore dans le coup à la mi-temps (47-49) face aux derniers finalistes NBA, les Spurs ont plongé au retour des vestiaires, encaissant un 22-6 dont ils ne se sont jamais relevés. En sortie de rencontre, Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) a notamment évoqué une « condition physique » pas encore optimale pour lui et ses partenaires. Ce qui n’est pas étonnant au vue des courtes apparitions que le natif du Chesnay a effectué en présaison, ne disputant qu’un match et demi lors de la période de préparation.

C’est lors d’un autre derby texan, cette fois à la maison contre les Houston Rockets dans la nuit de samedi à dimanche, que Victor Wembanyama et les Éperons tenteront de glaner leur première victoire de la saison.