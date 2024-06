Avenir incertain pour Évreux, entre NM1 et Pro B : « C’est lamentable »

Le club d’Évreux n’a toujours pas les réponses à ses questions pour la saison prochaine : finira-t-il par aller en NM1 ou pourra-t-il rester en Pro B ? La raison : les situations des Metropolitans 92 et de Lille, toujours pas fixés concernant leur engagement en LNB la saison prochaine. Marc Namura, coach de l’ALM Évreux, a été interrogé par Paris-Normandie notamment pour expliquer la difficulté à préparer la saison à venir.

Une zone d’ombre concernant le recrutement

Le fait de ne pas savoir si le club finira en NM1 ou en Pro B change tout au niveau du recrutement. Entre des quotas différents de joueurs étrangers autorisés (quatre en Pro B / deux en NM1) et des salaires différents entre les divisions, Marc Namura raconte toute la difficulté qu’il éprouve à construire son effectif : « Je me suis positionné sur pas mal de joueurs mais comme il y a cette incertitude concernant l’avenir de l’ALM, ils signent ailleurs. Je peux citer un exemple avec Ugo Doumbia qui s’est engagé à Vichy. Depuis un mois, mon quotidien se résume à prendre des revers à cause de ça. »

Malgré tout, le club normand essaie d’avancer sur son recrutement. Ainsi, Marc Namura a confirmé avoir des discussions bien avancées avec Dimitri Radnic (1,93 m, 24), actuellement au SOMB. D’autres joueurs sont encore sous contrat comme Bangaly Fofana, Adin Vrabac et Paul Rigot mais l’avenir de certains d’entre eux pourrait se dessiner ailleurs en cas de relégation actée : « La tendance, si on est repêché, c’est que Paul Rigot et Bangaly Fofana continuent. Ils apprécient le club, l’environnement, tiennent à leur contrat, ce qui est normal. En NM1, en revanche, j’ai beaucoup moins de certitude concernant Paul. Pour ce qui est de Vrabac, ce sont des points d’interrogation aujourd’hui. »

Une décision qui prend du temps concernant Lille et Boulogne-Levallois

Ce recrutement tardif est lié à l’avenir de Lille et Boulogne-Levallois, qui pourrait décider par ricochet de celui de l’Amicale Laïque de la Madeline. Qualifiant la situation de « lamentable », le technicien s’est exprimé sur le sujet. « Quand on sait que des dirigeants, de n’importe quel club, doivent se tenir à une date précise pour boucler un budget en fin de saison, s’arrachent les cheveux, bossent sans compter leurs heures parfois, et que d’un autre côté, d’autres font un peu comme ils veulent, car ce sont de gros clubs, oui je trouve ça lamentable […]. On sait très bien que la Ligue veut que Lille et Boulogne-Levallois repartent. Comme on savait tous que Limoges allait repartir. »