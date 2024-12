Axel Bouteille brille dans le choc du groupe A de l’EuroCup contre Albicy et Pelos

EuroCup - Bahçesehir frappe un grand coup dans la course au leadership du groupe A en EuroCup. Les Stambouliotes ont dominé Gran Canaria 73-65 dans un choc intense, porté par un Axel Bouteille étincelant (15 points et 5 rebonds). Grâce à une entame éclatante et une défense disciplinée, Bahçesehir s'empare de la première place et du point-average face aux Espagnols d'Andrew Albicy et Pierre Pelos.